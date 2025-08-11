В Подмосковье за неделю модернизировали два светофора

11 августа 2025, 11:42

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Два светофорных объекта модернизировали на минувшей неделе в двух округах Московской области — Пушкинском и Клину. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





В Клину работы провели на перекрёстке улиц 60 лет Комсомола и Победы. Там демонтировали правоповоротную секцию светофора. А в Пушкине включили адаптивный режим на светофоре, установленном на перекрёстке Красноармейского шоссе с улицей Левковская Гора.





«Специалисты не только вносят изменения в работу светофоров, но продолжают мониторить объекты, на которых ранее оптимизировали движение», — отметили в областном Минтрансе.