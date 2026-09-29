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Готовность ремонта спорткомплекса «Знамя» в Ногинске превысила 50%

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Спортивно-оздоровительный комплекс «Знамя», расположенный на Санаторной улице в Ногинске, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 50%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



В программу ремонта здания, построенного 60 лет назад, входит обновление фасада, кровли, систем отопления, водоснабжения, канализации и энергоснабжения, замена сантехники, дверей, окон, спортинвентаря и мебели, установка систем пожарной безопасности и видеонаблюдения, отделка помещений и благоустройство прилегающей территории.

«Сейчас в спорткомплексе проводят кровельные, фасадные и отделочные работы, монтируют инженерные коммуникации», — говорится в сообщении.
Ремонт ведётся в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
Лев Каштанов

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