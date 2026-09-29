В подъездах Подмосковья отремонтировали за месяц более 600 дверей
Свыше 600 входных дверей в подъездах многоквартирных домов Московской области отремонтировали с начала сентября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Работы проводились по заявкам жителей. Специалисты восстанавливали пружинные узлы и доводчики. Эти элементы являются самыми уязвимыми деталями входных групп.
«Больше всего входных дверей починили в подъездах округа Люберцы — 71. На втором месте по этому показателю округ Шатура (55 дверей), на третьем — Ленинский округ (47 дверей), на четвёртом — Одинцовский округ (44 двери), а замыкает топ-5 округ Реутов (41 дверь)», — говорится в сообщении.Ремонт провели управляющие организации многоквартирных домов.
Ранее сообщалось, что отправить заявку в управляющую компанию на проведение текущего ремонта или уборки удобнее всего через приложение «Госуслуги. Дом». Кроме того, с помощью этого приложения можно оплачивать счета за ЖКУ, общаться с соседями в официальном домовом чате, заказывать проверку счётчиков, а также участвовать в общих собраниях собственников.