В Чехове ищут подрядчика на строительство котельной

16 декабря 2025, 16:00

оригинал Фото: медиасток.рф

Блочно-модульную котельную мощностью десять мегаватт планируют построить в деревне Манушкино округа Чехов. В настоящее время подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Информацию о проведении торгов разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и построить котельную по адресу: деревня Манушкино, строение 14б», — говорится в сообщении.