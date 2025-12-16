В Чехове ищут подрядчика на строительство котельной
Блочно-модульную котельную мощностью десять мегаватт планируют построить в деревне Манушкино округа Чехов. В настоящее время подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Информацию о проведении торгов разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и построить котельную по адресу: деревня Манушкино, строение 14б», — говорится в сообщении.Работы планируется завершить в 2027 году.
Начальная цена подряда составляет 248 миллионов 701 тысячу 700 рублей. Заявки принимаются до 29 декабря. Финансирование предусматривается из бюджетов региона и округа.