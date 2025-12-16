На подмосковных проектах лайт индастриал создали около 4 тысяч рабочих мест
Промышленные объекты формата лайт индастриал обсудили в рамках III архитектурного фестиваля «Лучший проект Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
В осуждении приняли участие лавный архитектор Московской области Александра Кузьмина, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлия Баринова и представители бизнеса.
Собравшиеся отметили, что формат лайт-индастриал отличается от традиционных промзон комплексным подходом, при котором в одном пространстве объединяются производственно-складские здания, офисные блоки, шоурумы, инфраструктура для людей и зелёные зоны.
«В Подмосковье реализовали уже 365 тысяч квадратных метров площадей подобного формата, там создали почти четыре тысячи рабочих мест», — сказал Юлия Баринова.Важной характеристикой таких пространств является возможность трансформировать его под запросы бизнеса.
Участники дискуссии пришли к выводу, что лайт индастриал является ключевым инструментом комплексного развития территорий Подмосковья, так как позволяет внедрять инновации и создавать высокотехнологичные рабочие места, а также качественную архитектуру и комфортную среду не только для труда, но и для жизни.