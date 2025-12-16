На подмосковных проектах лайт индастриал создали около 4 тысяч рабочих мест

16 декабря 2025, 16:49

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Промышленные объекты формата лайт индастриал обсудили в рамках III архитектурного фестиваля «Лучший проект Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.





В осуждении приняли участие лавный архитектор Московской области Александра Кузьмина, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлия Баринова и представители бизнеса.



Собравшиеся отметили, что формат лайт-индастриал отличается от традиционных промзон комплексным подходом, при котором в одном пространстве объединяются производственно-складские здания, офисные блоки, шоурумы, инфраструктура для людей и зелёные зоны.





«В Подмосковье реализовали уже 365 тысяч квадратных метров площадей подобного формата, там создали почти четыре тысячи рабочих мест», — сказал Юлия Баринова.