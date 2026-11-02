В Подмосковье открыли проезд по двум отремонтированным мостам
Автомобильное движение по мостам, на которых провели капремонт, открыли в округах Одинцовский и Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы организовали в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Движение по мостам через реки Речма и Нара у деревень Бутурлино в Серпухове и Наро-Осаново в Одинцовском округе открыли в полном объёме», — сказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.Он добавил, что на обоих объектах сначала полностью демонтировали составляющие старого сооружения, а потом установили новые береговые опоры, смонтировали балки пролётного строения, уложили новое асфальтобетонное покрытие, устроили водоотвод и подходы к мосту.
На время ремонта проезд был организован по временным сооружениям. Теперь их демонтируют.