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В Подмосковье открыли проезд по двум отремонтированным мостам

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Автомобильное движение по мостам, на которых провели капремонт, открыли в округах Одинцовский и Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Работы организовали в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Движение по мостам через реки Речма и Нара у деревень Бутурлино в Серпухове и Наро-Осаново в Одинцовском округе открыли в полном объёме», — сказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.
Он добавил, что на обоих объектах сначала полностью демонтировали составляющие старого сооружения, а потом установили новые береговые опоры, смонтировали балки пролётного строения, уложили новое асфальтобетонное покрытие, устроили водоотвод и подходы к мосту.

На время ремонта проезд был организован по временным сооружениям. Теперь их демонтируют.
Лев Каштанов

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