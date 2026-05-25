В Шаховской ищут подрядчика на капремонт центрального теплового пункта
Центральный тепловой пункт (ЦТП) №3 в Шаховской планируют капитально отремонтировать. Подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать ЦТП №3, расположенный на Комсомольской улице в посёлке Шаховская, и поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.Работы нужно завершить в 2027 году.
Начальная цена лота составляет 69 миллионов 244 тысячи 821 рубль 13 копеек. Заявки принимаются до 3 июня.