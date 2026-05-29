Готовность школы на 850 мест в ЖК «Мытищи Парк» приблизилась к 50%
Школу, рассчитанную на 850 учеников, строят в составе жилого комплекса «Мытищи Парк» на территории округа Мытищи. По оценке инспекторов Главного управления государственного строительного надзора Московской области, сейчас здание готово на 49%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно проекту, в четырёхэтажном здании обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты: на двух первых этажах — для младшеклассников, а на третьем и четвёртом — для учеников 5-11 классов.
«В школе также будет двухуровневый библиотечно-информационный центр, два спортзала с раздевалками и душевыми и две столовые — на 150 и 275 мест», — говорится в сообщении.На прилегающей территории появится спортивное ядро с футбольными полем, беговыми дорожками и площадками для волейбола и баскетбола, зона для отдыха и подвижных игр и опытный ботанический участок.
Строительство завершат в первом квартале 2027 года.