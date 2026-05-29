В Московской области в преддверии купального сезона уже зарегистрировали 51 пляж

29 мая 2026, 14:54

оригинал Фото: пресс-служба МЧС РФ

На водоёмах Подмосковья в прошлом году за три месяца купального сезона погибли 124 человека, в том числе 10 детей. Спасти удалось 33, сообщил заместитель главного государственного инспектора Московской области по маломерным судам Андрей Зимин.





Он выступил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области. В преддверии летнего сезона специалисты обсудили, как предотвратить гибель людей на водных объектах.

«Анализ показал, что большинство трагедий произошло в необорудованных для купания местах. Главные причины гибели – купание в состоянии алкогольного опьянения и оставление детей без присмотра взрослых», – отметил Зимин, слова которого привели в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

«На территории области применять эту норму нам помогает закон, вступивший в силу с 17 июля прошлого года, согласно которому в регионе не допускается нахождение несовершеннолетних на водных объектах без родителей или законных представителей независимо от времени суток», – подчеркнул Андрей Зимин