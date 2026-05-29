В Московской области в преддверии купального сезона уже зарегистрировали 51 пляж
На водоёмах Подмосковья в прошлом году за три месяца купального сезона погибли 124 человека, в том числе 10 детей. Спасти удалось 33, сообщил заместитель главного государственного инспектора Московской области по маломерным судам Андрей Зимин.
Он выступил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области. В преддверии летнего сезона специалисты обсудили, как предотвратить гибель людей на водных объектах.
«Анализ показал, что большинство трагедий произошло в необорудованных для купания местах. Главные причины гибели – купание в состоянии алкогольного опьянения и оставление детей без присмотра взрослых», – отметил Зимин, слова которого привели в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.Один из главных факторов снижения количества несчастных случаев – увеличение числа оборудованных пляжей. В прошлом году в Подмосковье задекларировали 93 пляжа, что на 31% больше, чем годом ранее.
В этом году планируют открыть по два новых пляжа в Балашихе и Коломне, по одному – в Кашире, Лосино-Петровском, Люберцах, Мытищах, Талдоме и Щёлкове. Сегодня к купальному сезону в Подмосковье официально зарегистрировали 51 пляж.
Главам муниципалитетов рекомендовали взять под личный контроль традиционные необорудованные места массового отдыха у воды, где в выходные и праздники наблюдается большое скопление людей. В этих зонах нужно организовать патрулирование, следить за безопасностью и включить их в план создания оборудованных пляжей. Важный элемент системы безопасности – ежедневное патрулирование.
По словам Зимина, планируется от 50 до 150 маршрутов в день в стихийных местах купания. Особое внимание уделят недопущению нахождения детей у воды без взрослых. В прошлом году было выявлено и удалено от воды около 2500 несовершеннолетних.
«На территории области применять эту норму нам помогает закон, вступивший в силу с 17 июля прошлого года, согласно которому в регионе не допускается нахождение несовершеннолетних на водных объектах без родителей или законных представителей независимо от времени суток», – подчеркнул Андрей ЗиминВ Подмосковье также будут обновлять и устанавливать информационные знаки, запрещающие купание. В прошлом году таких знаков было около 3000. Помимо этого, инспекторы будут выявлять нарушения, связанные с передачей управления маломерными судами лицам, не имеющим на это права, особенно вблизи зон массового купания.