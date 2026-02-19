Готовность школы на 850 учеников в ЖК «Мытищи Парк» приблизилась к 50%

19 февраля 2026, 16:55

Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Школу, рассчитанную на 850 учеников, строят на территории жилого комплекса «Мытищи Парк» в округе Мытищи. В настоящее время готовность объекта составляет 46%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





В настоящее время на объекте монтируют фасад и ограждающие конструкции.





«Согласно проекту, общая площадь четырёхэтажной школы составит почти 12 тысяч квадратных метров. В здании разместят учебные кабинеты, спортивные залы, форум с амфитеатром на 320 мест для школьных мероприятий и концертов, а также столовая с двумя обеденными залами», — говорится в сообщении.