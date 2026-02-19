В Королёве начался снос школы-недостроя

19 февраля 2026, 16:29

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Королёв

Здание школы, которое несколько лет назад начали строить в жилом комплексе «Золотые ворота» в Королёве, и оставили незаконченным из-за проблем с застройщиком, сносят. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Сейчас техника ломает бетонные конструкции, признанные непригодными для дальнейшего строительства.





«Вместо недостроя в городе возведут школу на 1100 учеников. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва этот проект включили в региональную госпрограмму «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении.