В Королёве начался снос школы-недостроя

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Королёв

Здание школы, которое несколько лет назад начали строить в жилом комплексе «Золотые ворота» в Королёве, и оставили незаконченным из-за проблем с застройщиком, сносят. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Сейчас техника ломает бетонные конструкции, признанные непригодными для дальнейшего строительства.

«Вместо недостроя в городе возведут школу на 1100 учеников. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва этот проект включили в региональную госпрограмму «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Площадь новой школы будет составлять около 13 тысяч квадратных метров. Там разместят универсальные классы, лаборатории и мастерские, спортивные залы, актовый зал, информационно-библиотечный центр, медпункт и столовую. На прилегающей территории оборудуют площадки для занятия спортом. Сдать новую школу в эксплуатацию должны весной 2028 года.
Лев Каштанов

