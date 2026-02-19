Реконструкцию дороги в подмосковном Красногорске выполнили на треть

19 февраля 2026, 16:36

В деревне Сабурово городского округа Красногорск продолжают масштабную реконструкцию дороги. Работы уже выполнили почти на 36%. Проект должен улучшить выезд из нескольких жилых комплексов и разгрузить движение. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковье.





Что уже сделали?



Работы стартовали осенью прошлого года. За это время строители полностью переустроили хозяйственно-бытовую канализацию, продолжают переносить электросети и активно работают на участке у реки Баньки.



«Строительная готовность объекта сейчас составляет почти 36%. Здесь была очень сложная ситуация с коммуникациями: сейчас строители в полном объеме выполнили переустройство хозяйственно-бытовой канализации, продолжается переустройство электросетей. Готовность водопропускной трубы через р. Банька составляет 80%. Строительные работы стартовали здесь осенью прошлого года, завершить их планируется во 2 квартале 2027 года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

