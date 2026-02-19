Реконструкцию дороги в подмосковном Красногорске выполнили на треть
В деревне Сабурово городского округа Красногорск продолжают масштабную реконструкцию дороги. Работы уже выполнили почти на 36%. Проект должен улучшить выезд из нескольких жилых комплексов и разгрузить движение. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковье.
Что уже сделали?
Работы стартовали осенью прошлого года. За это время строители полностью переустроили хозяйственно-бытовую канализацию, продолжают переносить электросети и активно работают на участке у реки Баньки.
«Строительная готовность объекта сейчас составляет почти 36%. Здесь была очень сложная ситуация с коммуникациями: сейчас строители в полном объеме выполнили переустройство хозяйственно-бытовой канализации, продолжается переустройство электросетей. Готовность водопропускной трубы через р. Банька составляет 80%. Строительные работы стартовали здесь осенью прошлого года, завершить их планируется во 2 квартале 2027 года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.А еще рабочие сделали бетонное основание арочного сооружения длиной 27 метров. Сейчас специалисты наносят гидроизоляцию на трубу и готовят основание под песчаную насыпь.
Что изменится после реконструкции?
Проект предусматривает расширение 400-метрового участка до двух полноценных полос. По обеим сторонам дороги обустроят пешеходные зоны.
Строителям предстоит расширить дорогу в районе ЖК «Сабурово парк», сделать удобный съезд к кладбищу и привести в порядок 130-метровый участок в сторону ЖК «Митино О2». Кроме того, они построят новый участок дороги до ЖК «Квартал Сабурово» через реку Баньку. На улице Малая Садовая установят светофор.
Для чего проводят работы?
Новая дорога обеспечит удобный выезд из жилых комплексов «Митино О2», «Сабурово парк» и строящегося «Квартал Сабурово» на будущий дублер Пятницкого шоссе. Транспортную ситуацию улучшат для более чем 10 000 жителей.
Завершить реконструкцию планируют во втором квартале 2027 года.