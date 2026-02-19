В деревне Судниково под Волоколамском построили кабинет врача общей практики
Строительство кабинета врача общей практики в деревне Судниково Волоколамского округа завершено. Об этом сообщает пресс-служба министерства строителього комплекса Московской области.
Сейчас в одноэтажном здании общей площадью 710 квадратных метров проводят пусконаладочные работы, устанавливают оборудование и мебель.
«В медучреждении предусмотрены кабинеты разных врачей, включая стоматолога, процедурная, прививочная, лаборатория, палата дневного стационара, отделение физиотерапии, аптека и подстанция скорой помощи, а также помещения для персонала», — говорится в сообщении.Медицинское учреждение возвели по областной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Открыть его должны в текущем году. За смену там смогут примять до 50 пациентов.