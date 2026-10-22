Готовность школы в химкинском ЖК «Большое Юрлово» превысила 60%

22 октября 2026, 09:13

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1 100 учеников, строят в составе жилого комплекса «Большое Юрлово» на территории округа Химки. В настоящее время работы выполнены на 62%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Общая площадь четырёхэтажного здания Г-образной формы составляет около 14 тысяч квадратных метров. Там разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, помещения для продлёнки, творческие мастерские, два спортзала, актовый зал, библиотечно-информационный центр с медиатекой и пищеблок с двумя столовыми.





«Сейчас на объекте практически готов фасад и завершён монтаж наружных инженерных коммуникаций. В ближайшее время рабочие закончат остекление здания. Продолжается черновая отделка помещений и благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.