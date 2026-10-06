Готовность школы в люберецком ЖК «Егорово Парк» приблизилась к 50%

06 октября 2026, 09:34

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1 100 учеников, строят в составе жилого комплекса «Егорово Парк» на территории округа Люберцы. В настоящее время готовность объекта составляет 49%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





В четырёхэтажном здании разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, помещения для групп продлённого дня, форум с амфитеатром на 400 мест, библиотечно-информационный центр, два спортивных зала с душевыми и раздевалками и пищеблок полного цикла со столовой на 550 мест.





«Сейчас на объекте закрывают тепловой контур: монтируют фасады, вставляют оконные блоки и обустраивают кровлю. Кроме того, идёт монтаж внутренних инженерных коммуникаций и отделка помещений», — говорится в сообщении.