Готовность школы в люберецком ЖК «Егорово Парк» приблизилась к 50%
Школу, рассчитанную на 1 100 учеников, строят в составе жилого комплекса «Егорово Парк» на территории округа Люберцы. В настоящее время готовность объекта составляет 49%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В четырёхэтажном здании разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, помещения для групп продлённого дня, форум с амфитеатром на 400 мест, библиотечно-информационный центр, два спортивных зала с душевыми и раздевалками и пищеблок полного цикла со столовой на 550 мест.
«Сейчас на объекте закрывают тепловой контур: монтируют фасады, вставляют оконные блоки и обустраивают кровлю. Кроме того, идёт монтаж внутренних инженерных коммуникаций и отделка помещений», — говорится в сообщении.Строительство ведётся за счёт девелопера в рамках договора о комплексном развитии территории.