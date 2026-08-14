Готовность школьного корпуса в посёлке Новопетровское достигла 40%
Корпус школы, рассчитанный на 300 учеников, строят на Полевой улице в посёлке Новопетровское округа Истра. В настоящее время готовность объекта составляет около 40%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Строительство ведётся за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона.
«Сейчас на объекте кладут перегородки, монтируют инженерные коммуникации, занимаются устройством кровли и фасада и монтажом оконных конструкций. На площадке заняты около 60 человек», — говорится в сообщении.В здании площадью свыше 6 600 квадратных метров разместят учебные кабинеты для старшеклассников, два спортзала, актовый зал и пищеблок. На прилегающей территории обустроят спортивное ядро.
Завершить строительство должны в 2028 году.