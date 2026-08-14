Готовность школьного корпуса в посёлке Новопетровское достигла 40%

14 августа 2026, 13:20

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Корпус школы, рассчитанный на 300 учеников, строят на Полевой улице в посёлке Новопетровское округа Истра. В настоящее время готовность объекта составляет около 40%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Строительство ведётся за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона.





«Сейчас на объекте кладут перегородки, монтируют инженерные коммуникации, занимаются устройством кровли и фасада и монтажом оконных конструкций. На площадке заняты около 60 человек», — говорится в сообщении.