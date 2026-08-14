Семью из Павловского Посада поздравили с золотой свадьбой

14 августа 2026, 11:55

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

50-летний юбилей семейной жизни отметили жители Павловского Посада Александр Анатольевич и Ирина Владимировна Нестеровы. Супругов поздравил временно исполняющий полномочия главы Павлово Посадского городского округа Сергей Балашов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Будущие юбиляры познакомились в 1975 году, а свадьбу сыграли 13 августа 1976-го. Секрет их семейного счастья в любви и бережном отношении друг другу, а также в умении слушать и уступать.





«Высади нас вдвоём на Северный полюс — мы и там выживем!» — заявил Александр Анатольевич.