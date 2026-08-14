Семью из Павловского Посада поздравили с золотой свадьбой
50-летний юбилей семейной жизни отметили жители Павловского Посада Александр Анатольевич и Ирина Владимировна Нестеровы. Супругов поздравил временно исполняющий полномочия главы Павлово Посадского городского округа Сергей Балашов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Будущие юбиляры познакомились в 1975 году, а свадьбу сыграли 13 августа 1976-го. Секрет их семейного счастья в любви и бережном отношении друг другу, а также в умении слушать и уступать.
«Высади нас вдвоём на Северный полюс — мы и там выживем!» — заявил Александр Анатольевич.А Ирина Владимировна призналась, что на первом месте у неё муж, потому что дети вырастают и уходят, а супруги остаются вдвоём.
Сергей Балашов пожелал Нестеровым душевного тепла, крепкого здоровья, радости и ещё долгих лет вместе.