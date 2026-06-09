Готовность школьного корпуса в селе Новопетровское приблизилась к 30%

09 июня 2026, 15:28

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Корпус, рассчитанный на 300 учеников, пристраивают к школе в селе Новопетровское округа Истра. В настоящее время объект готов на 29%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





В трёхэтажной пристройке Г-образной формы разместят учебные кабинеты, актовый зал, спортивные залы и пищеблок. С основным зданием корпус соединит переход на втором этаже.





«Сейчас на объекте ведут монолитные работы: армируют и бетонируют конструкции на уровне третьего этажа. Параллельно строители монтируют инженерные коммуникации и возводят перегородки. На площадке заняты 53 человека, используются четыре единицы техники», — говорится в сообщении.