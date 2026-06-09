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Медицинскую реабилитацию прошли более 44 тысяч жителей Подмосковья

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 44 тысяч жителей Московской области прошли медицинскую реабилитацию после перенесённых болезней и травм с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Реабилитация проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования.

«С помощью курса реабилитации пациенты восстанавливаются после операций, инфарктов, инсультов, болезней опорно-двигательного аппарата и органов дыхания», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Он добавил, что для каждого пациента формируется индивидуальная программа восстановления. Она может включать занятия на специальных тренажёрах, лечебную физкультуру, массаж, физиотерапию и пр.
Лев Каштанов

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