Медицинскую реабилитацию прошли более 44 тысяч жителей Подмосковья
Более 44 тысяч жителей Московской области прошли медицинскую реабилитацию после перенесённых болезней и травм с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Реабилитация проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования.
«С помощью курса реабилитации пациенты восстанавливаются после операций, инфарктов, инсультов, болезней опорно-двигательного аппарата и органов дыхания», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Он добавил, что для каждого пациента формируется индивидуальная программа восстановления. Она может включать занятия на специальных тренажёрах, лечебную физкультуру, массаж, физиотерапию и пр.