Медицинскую реабилитацию прошли более 44 тысяч жителей Подмосковья

09 июня 2026, 13:33

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 44 тысяч жителей Московской области прошли медицинскую реабилитацию после перенесённых болезней и травм с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Реабилитация проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования.





«С помощью курса реабилитации пациенты восстанавливаются после операций, инфарктов, инсультов, болезней опорно-двигательного аппарата и органов дыхания», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.