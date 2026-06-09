В Подмосковье рассказали о работе общественного транспорта на длинных выходных

09 июня 2026, 15:07

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График работы общественного транспорта в Московской области в праздничные выходные — с 12 по 14 июня — изменится. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





В частности, 12 и 13 июня подмосковные автобусы будут курсировать по субботнему расписанию, а 14 июня — по воскресному.





«Специальный график введут также для пригородных поездов ЦППК и МТППК. В четверг, 11 июня, электрички будут ходить по расписанию пятницы, 12 и 13 июня — по графику субботу, а 14 июня — по графику воскресенья», — говорится в сообщении.