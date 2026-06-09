В Подмосковье рассказали о работе общественного транспорта на длинных выходных
График работы общественного транспорта в Московской области в праздничные выходные — с 12 по 14 июня — изменится. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В частности, 12 и 13 июня подмосковные автобусы будут курсировать по субботнему расписанию, а 14 июня — по воскресному.
«Специальный график введут также для пригородных поездов ЦППК и МТППК. В четверг, 11 июня, электрички будут ходить по расписанию пятницы, 12 и 13 июня — по графику субботу, а 14 июня — по графику воскресенья», — говорится в сообщении.Кроме того, на длинных выходных назначат 18 дополнительных поездов. Время их отправления и прибытия можно посмотреть на сайте компаний-перевозчиков.