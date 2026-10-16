Готовность тренировочной башни в пожарном депо в Красногорске достигла 86%
Пожарное депо с тренировочной башней строят в составе жилого комплекса «Ильинские луга» на территории Красногорска. О ходе работ рассказали в министерстве жилищной политики Московской области.
Готовность тренировочной башни в настоящее время составляет 86%.
«Монолитные работы выше нулевой отметки выполнены на три четверти. Возведение наружных стен практически закончено», — говорится в сообщении.Строительство самого депо продолжается. В здании общей площадью три тысячи квадратных метров сейчас обустраивают фасад, вставляют оконные блоки, занимаются отделкой помещений и монтирую электропроводку. Параллельно ведётся прокладка наружных коммуникаций и благоустройство прилегающей территории.
В депо разместят тренажёрный зал, комнаты отдыха, учебные классы и служебные помещения, а на территории установят спортплощадки и стадион.