В подмосковном колледже «Энергия» проведут день открытых дверей
Единый день открытых дверей для школьников и их родителей состоится на десяти площадках колледжа «Энергия» в Богородском округе, Реутове и Балашихе в субботу, 17 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
Для гостей проведут консультации по поступлению, встречи с работодателями, экскурсии и практические занятия.
«Школьников ждёт «Профи-трек»: общение с активистами молодёжных организаций и партнёрами колледжа. Ребятам расскажут о прохождении практики, перспективах трудоустройства и возможностях, которые открываются для молодых специалистов», — говорится в сообщении.Для взрослых посетителей проведут родительское собрание, где подробно расскажут об обучении и ответят на вопросы.