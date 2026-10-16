В подмосковном колледже «Энергия» проведут день открытых дверей

16 октября 2026, 09:43

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Единый день открытых дверей для школьников и их родителей состоится на десяти площадках колледжа «Энергия» в Богородском округе, Реутове и Балашихе в субботу, 17 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.





Для гостей проведут консультации по поступлению, встречи с работодателями, экскурсии и практические занятия.





«Школьников ждёт «Профи-трек»: общение с активистами молодёжных организаций и партнёрами колледжа. Ребятам расскажут о прохождении практики, перспективах трудоустройства и возможностях, которые открываются для молодых специалистов», — говорится в сообщении.