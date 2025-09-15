Готовность Центра общей врачебной практики в деревне Судниково превысила 50%

15 сентября 2025, 13:49

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Центр общей врачебной практики с подстанцией скорой помощи строят в деревне Судниково Волоколамского округа. Сейчас готовность объекта составляет более 50%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В настоящее время на объекте ведутся общестроительные, инженерные и отделочные работы.





«Общая площадь Центр общей врачебной практики составит 710 квадратных метров. За одну смену здесь можно будет принять до 50 пациентов. В здании оборудуют кабинеты врачей, стоматологические, процедурный и прививочный кабинеты, лабораторию для обработки анализов, отделение профилактики и физиотерапии», — говорится в сообщении.