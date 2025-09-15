В Подмосковье запустили пилотный проект «Служба заботы»
«Служба заботы» начала работать в пяти медицинских организациях Подмосковья — в Жуковском, Сергиевом Посаде, Истре, Дубне и Домодедове. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новая служба объединяет администраторов поликлиник в отдельное подразделение с открытой регистратурой и специальными зонами с доступом к порталу «Госуслуги».
«Главной целью проекта является повышение удобства обращения за медицинской помощью. «Служба заботы» помогает пациентам быстрее и проще получить нужную услугу, а также контролирует качество обслуживания в поликлиниках», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Он добавил, что такой формат работы внедрят и в остальных медучреждениях Подмосковья.