В Подмосковье запустили пилотный проект «Служба заботы»

15 сентября 2025, 12:37

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Служба заботы» начала работать в пяти медицинских организациях Подмосковья — в Жуковском, Сергиевом Посаде, Истре, Дубне и Домодедове. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Новая служба объединяет администраторов поликлиник в отдельное подразделение с открытой регистратурой и специальными зонами с доступом к порталу «Госуслуги».





«Главной целью проекта является повышение удобства обращения за медицинской помощью. «Служба заботы» помогает пациентам быстрее и проще получить нужную услугу, а также контролирует качество обслуживания в поликлиниках», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.