Готовность воспитательно-образовательного комплекса в Котельниках достигла 60%

17 марта 2026, 09:43

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Воспитательно-образовательный комплекс, состоящий из школы на 2 100 учеников и детского сада на 350 воспитанников, строят в микрорайоне Опытное Поле в Котельниках. В настоящее время объект готов уже на 60%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





На площадке заняты свыше 250 человек, используется шесть единиц спецтехники.



