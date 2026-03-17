Готовность воспитательно-образовательного комплекса в Котельниках достигла 60%
Воспитательно-образовательный комплекс, состоящий из школы на 2 100 учеников и детского сада на 350 воспитанников, строят в микрорайоне Опытное Поле в Котельниках. В настоящее время объект готов уже на 60%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
На площадке заняты свыше 250 человек, используется шесть единиц спецтехники.
Общая площадь комплекса составляет около 45 тысяч квадратных метров. В части школы, помимо универсальных и специализированных классов, разместят четыре спортивных зала, две библиотеки, актовый зал на 800 зрителей и столовую на тысячу мест.«Сейчас ведутся кровельные и строительные работы, монтаж перегородок и штукатурка стен, обустройство системы вентиляции и установка лифтов», — говорится в сообщении.
Сдать комплекс в эксплуатацию должны в этом году до начала нового учебного года.