В Подмосковье с начала марта очистили около 9000 кровель и водостоков

17 марта 2026, 09:11

Около девяти тысяч кровель и водостоков многоквартирных домов очистили от наледи и снега коммунальщики в Московской области за первые две недели марта. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Информация об крышах, нуждающихся в очистке, поступает как от людей, так и от искусственного интеллекта.





«Адресный список формируется по данным инспекторов, которые обходят территории, и по заявкам жителей в Единую диспетчерскую службу. Кроме того, с января этого года неочищенные кровли фиксируют камеры «Безопасного региона», подключённые к нейросети», — рассказал глава министерства Игорь Даниленко.