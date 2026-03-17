В Подмосковье с начала марта очистили около 9000 кровель и водостоков
Около девяти тысяч кровель и водостоков многоквартирных домов очистили от наледи и снега коммунальщики в Московской области за первые две недели марта. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Информация об крышах, нуждающихся в очистке, поступает как от людей, так и от искусственного интеллекта.
«Адресный список формируется по данным инспекторов, которые обходят территории, и по заявкам жителей в Единую диспетчерскую службу. Кроме того, с января этого года неочищенные кровли фиксируют камеры «Безопасного региона», подключённые к нейросети», — рассказал глава министерства Игорь Даниленко.Больше всего водостоков и кровель очистили в округе Люберцы — 680. Второе место по этому показателю занял округ Подольск (635). А замыкает тройку лидеров округ Королёв (511).
