Капремонт детсада гимназии «Логос» в Дмитрове выполнен на 25%
В Дмитрове на Кропоткинской улице продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения гимназии «Логос». Общая строительная готовность объекта в настоящее время составляет около 25%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы выполняются в рамках государственной программы Московской области за счёт средств регионального бюджета. На строительной площадке задействованы 34 специалиста и 2 единицы техники. Сейчас ведутся фасадные и кровельные работы, осуществляется кладка внутренних перегородок, проводится штукатурка стен и монтаж инженерных коммуникаций.
Здание детского сада площадью более 1,9 тысячи квадратных метров проходит комплексное обновление. Строители заменят кровлю и водосточную систему, модернизируют инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт затронет все групповые помещения и пищеблок.
Также обновят внешний вид здания, а на прилегающей территории выполнят работы по благоустройству. Открытие отремонтированного дошкольного отделения запланировано на 2026 год.
Читайте также: