В Мытищах построят многоуровневую стоянку на 434 машины
Семиэтажную стоянку на 434 автомобиля построят на территории жилого комплекса «Квартал 29» в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Специалисты министерства уже выдали разрешение на строительство.
«Площадь многоуровневого комплекса составит около 16,3 тыс. квадратных метров. Помимо машино-мест, там предусмотрен шиномонтаж на два поста», — говорится в сообщении.В настоящее время в составе ЖК «Квартал 29» ввели в эксплуатацию два жилых дома с открытыми стоянками на 106 и 105 машин, а также многоуровневый гараж-стоянку на 372 машины. В одном из домов располагается встроенный детский сад. Сейчас ведётся строительство дома с пристроенным физкультурно-оздоровительным комплексом.