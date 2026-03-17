Достижения.рф

В Мытищах построят многоуровневую стоянку на 434 машины

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Семиэтажную стоянку на 434 автомобиля построят на территории жилого комплекса «Квартал 29» в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.



Специалисты министерства уже выдали разрешение на строительство.

«Площадь многоуровневого комплекса составит около 16,3 тыс. квадратных метров. Помимо машино-мест, там предусмотрен шиномонтаж на два поста», — говорится в сообщении.
В настоящее время в составе ЖК «Квартал 29» ввели в эксплуатацию два жилых дома с открытыми стоянками на 106 и 105 машин, а также многоуровневый гараж-стоянку на 372 машины. В одном из домов располагается встроенный детский сад. Сейчас ведётся строительство дома с пристроенным физкультурно-оздоровительным комплексом.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0