Готовность воспитательно-образовательного центра в Котельниках превысила 35%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Строительство воспитательно-образовательного комплекса ведётся в микрорайоне Опытное Поле в Котельниках, в настоящее время готовность объекта составляет более 35%, сообщает пресс-служба Минстроя Московской области.
В четырёхэтажном воспитательно-образовательном комплексе будет располагаться школа на 2,1 тыс. учеников и детский сад на 350 воспитанников.
Сдать объект в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2026 года.
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«Сейчас в школьном блоке уже завершены монолитные работы. Рабочие кладут наружные и внутренние стены, монтируют инженерные сети, занимаются кровлей. В блоке детского сада ведется армирование вертикальных конструкций, устройство кровли, а также прокладка внутренних и наружных инженерных сетей», — говорится в сообщении.В комплексе будет четыре спортзала, актовый зал на 800 зрителей, две библиотеки, столовая более чем на тысячу мест и специальные помещения для изучения технологий. На прилегающей территории установят спортивные и детские площадки.
Сдать объект в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2026 года.
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Лев Каштанов