В Аникеевке в рамках строительства путепровода началось обустройство парковки

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Южную парковку, расположенную со стороны Новорижского шоссе, начали обустраивать в рамках работ по строительству путепровода над железной дорогой в красногорской Аникеевке, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На парковке водители смогут оставить автомобили и пересесть на МЦД-2», — пояснили в областном Минтрансе.Параллельно на путепроводе ведётся прокладка ливневой канализации, установка шумовых экранов, барьерных и перильных ограждений, а также наружного освещения. Движение по новому путепроводу планируется открыть во втором квартале текущего года.
Путепровод длиной 410 метров является частью транспортной развязки общей протяжённостью 1,4 километра.
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