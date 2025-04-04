В Бронницах на месте ветхой хозпостройки начали возводить корпус лицея

Обветшавшую хозяйственную постройку снесли на территории лицея улице Льва Толстого в Бронницах, на её месте начали возводить пристройку к учебному заведению, рассчитанную на 100 мест, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Нежилое одноэтажное кирпичное здание общей площадью около 170 квадратных метров использовалось для хозяйственных нужд. Со временем здание пришло в негодность, и его включили в список на ликвидацию. В первом квартале текущего года постройку снесли, а участок, который она занимала, расчистили. Сейчас там уже ведётся строительство нового корпуса лицея», — сказал министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.На месте хозпостройки будет возведено здание площадью около 4,5 тыс. квадратных метров. Там размесят учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, спортивный и актовый залы, а также пищеблок. Строительство планируется завершить в 2026 году.
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