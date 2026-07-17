Готовность завода по производству ангарных ворот в Ступине достигла 50%

17 июля 2026, 10:47

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Завод, на котором будут производить ангарные ворота для крупных промышленных объектов и воротные механизмы, строит в особой экономической зоне «Ступино Квадрат» компания «Рател». В настоящее время готовность объекта достигла 50%. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.





Площадь завода составляет 7 200 квадратных метров. Ввести объект в эксплуатацию планируют в перовом квартале 2027 года.





«Товары, которые будут выпускать на этом предприятии, используют, например, при создании объектов инфраструктуры для авиации. Плановая мощность завода составляет 40 тысяч квадратных метров продукции в год», — отметила зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.