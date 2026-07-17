В Щёлковском перинатальном центре спасли недоношенную двойню

17 июля 2026, 10:06

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Двойняшек, родившихся на 31-й неделе беременности и весивших 1 280 и 1 380 граммов, выходили врачи Щёлковского перинатального центра. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Малыши Владимир и Вероника появились на свет 21 мая. Их мама поступила с преждевременным излитием вод, поэтому пришлось срочно делать кесарево сечение. Первые недели младенцы находились в отделении реанимации: малышам нужно было стабилизировать жизненно важные функции, включая дыхание и питание. Потом их перевели в отделение патологии новорожденных, где они лежали вместе с мамой.





«Выхаживание глубоко недоношенных детей требует колоссальных усилий всей мультидисциплинарной команды: неонатологов, акушеров-гинекологов, реаниматологов, неврологов, офтальмологов. После почти двух месяцев непрерывной борьбы и заботы дети набрали вес и восстановили все необходимые функции», — сказал главврач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.