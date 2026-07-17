Остановки и знаки на дорогах Подмосковья очистили от граффити и рекламы

17 июля 2026, 10:32

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Уборку элементов дорожной инфраструктуры от нелегальной рекламы и вандальных рисунков и надписей провели за неделю специалисты Мосавтодора на 16 улицах в 12 округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.





В порядок приводили остановочные павильоны и дорожные знаки. Например, в Дмитровском округе рекламу удалили с остановки у СНТ «Малиновка», а граффити убрали в городе Дмитров на улицах Космонавтов и Профессиональной.





«В округе Серпухов отмыли павильон у Шатовского лесничества и знаки на Борисовском шоссе у остановки «Площадь Революции». Кроме того, граффити смыли со знаков на Вишняковском шоссе в Никольско-Архангельском микрорайоне Балашихи, на Театральной улице в селе Быково Раменского округа и на Заводской улице в посёлке Красная Горка под Истрой, а также с остановок на Транспортной улице в Реутове и на Советском проспекте в Ивантеевке», — говорится в сообщении.