Готовность ж/д перехода у станции Подлипки-Дачные достигла 30%

09 июля 2026, 11:42

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Надземный пешеходный переход через железную дорогу строят у станции Подлипки-Дачные в Королёве. В настоящее время объект готов уже на 30%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Протяжённость перехода составит более 83 метров. Там разместят три лифта, на подходах с обеих сторон обустроят тротуары, а сам мост будет крытой галереей с панорамным остеклением. Работоспособность лифтов собираются контролировать с помощью системы удалённого мониторинга.





«Сейчас на площадке рабочие возводят монолитные железобетонные опоры будущего перехода», — отмечается в сообщении.