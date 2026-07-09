В Балашихе началось строительство пятизвёздочной гостиницы
Пятизвёздочный гостиничный корпус возведут в составе загородного клуба ArtiLand в Балашихе. Застройщик направил в Главное управление государственного строительного надзора Московской области извещение о начале работ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Общая площадь корпуса составит около 15 800 квадратных метров.
«В здании разместят 132 номера, в числе которых будут приспособленные для маломобильных гостей, зал для конференций и банкетов на 300 мест, большой ресторан и подземную парковку на 50 машин», — говорится в сообщении.Завершить строительство и сдать гостиницу в эксплуатацию планируют в октябре 2028 года.
Ранее сообщалось, что в мытищинском ЖК «Ярославский квартал» построили детсад на 255 воспитанников.