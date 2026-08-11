Готовность ЖКХ Подмосковья к зиме достигла 65%

11 августа 2026, 12:41

оригинал Фото: медиасток.рф

Жилищно-коммунальное хозяйство Московской области готовят к новому отопительному сезону. О ходе работ доложил на совещании губернатора Андрея Воробьёва с главами ведомств и округов Подмосковья министр энергетики региона Сергей Воропанов.





В настоящее время подготовка ведётся с опережением плана. По состоянию на начало августа нужно было сделать 60% работ, а выполнены 65%.





«В частности, запасы топлива для котельных сделаны на 75% — заготовлены 35 242 тонны. Проведено 97,7% противоаварийных тренировок и 80% гидравлических испытаний», — сказал Воропанов.