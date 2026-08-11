В двух округах Подмосковья нашли 14 боеприпасов времён ВОВ
Боеприпасы, пролежавшие в земле более 80 лет, обнаружили в Можайском и Рузском округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
В Можайском округе нашли один артиллерийский снаряд при проведении строительных работ на дачном участке. А у деревни Апальщино в Рузском округе члены поискового отряда «Эхо войны» в ходе поисковой экспедиции наткнулись на целый арсенал: 11 ручных гранат и два артиллерийских снаряда.
«Прибывшие по вызову взрывотехники поместили боеприпасы в специальные контейнеры, увезли на безопасное расстояние от населённых пунктов и обезвредили, соблюдая технику безопасности», — говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что неразорвавшиеся боеприпасы крайне опасны, так как в любой момент могут сдетонировать. Поэтому к ним нельзя прикасаться, пытаться перемещать или чем-то прикрывать. Следует отойти подальше и вызвать специалистов.
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