В двух округах Подмосковья нашли 14 боеприпасов времён ВОВ

11 августа 2026, 10:37

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Боеприпасы, пролежавшие в земле более 80 лет, обнаружили в Можайском и Рузском округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





В Можайском округе нашли один артиллерийский снаряд при проведении строительных работ на дачном участке. А у деревни Апальщино в Рузском округе члены поискового отряда «Эхо войны» в ходе поисковой экспедиции наткнулись на целый арсенал: 11 ручных гранат и два артиллерийских снаряда.





«Прибывшие по вызову взрывотехники поместили боеприпасы в специальные контейнеры, увезли на безопасное расстояние от населённых пунктов и обезвредили, соблюдая технику безопасности», — говорится в сообщении.