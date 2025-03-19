Грачи вернулись в Московскую область раньше обычного

Фото: пресс-служба Минэкологии МО / Юрий Подвербный
Орнитологи и местные жители зафиксировали возвращение в Подмосковье грачей, предвещающее скорое потепление. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.
«Долгожданная весна начинает вступать в свои права. Одним из первых сигналов стало прибытие перелётных птиц. Согласно многолетним наблюдениям, грачи возвращаются в Подмосковье в середине или конце марта. Пик возвращения пернатых ожидается ближе к апрелю. В старину по поведению грачей определяли сроки начала полевых работ. Если они сразу начинают вить гнёзда, через три недели можно смело выходить в поле», – рассказали в ведомстве.Как отметили в Минэкологии, прилёт грачей в этом году, как и в прошлом, произошёл раньше обычного. Специалисты связывают это с аномально тёплой погодой и ранним наступлением весны.
В ведомстве напомнили, что грач в этом году выбран птицей года по версии Союза охраны птиц России.
«По мнению орнитологов, сокращение численности грачей связано с массовыми вырубками деревьев, где они обычно гнездятся, а также с обработкой полей ядохимикатами. Важно помнить, что грачи – одни из самых умных птиц. Они различают цвета, обладают отличной зрительной памятью и даже используют веточки в качестве инструментов», – добавили в пресс-службе.Там призвали жителей региона бережно относиться к птицам, нуждающимся в защите и поддержке человека, а также к среде их обитания.
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