Жителей Подмосковья пригласили принять участие во всероссийской переписи грачей

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Кампания «Грач — птица 2025 года» стартовала в России, в рамках этой кампании планируется провести максимально полную перепись грачей, чтобы понять, в каком состоянии находится сейчас этот вид, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользовании Московской области.
«Министерство приглашает всех желающих принять участие в акции. Подробная инструкция по корректному подсчёту грачей и электронная анкета размещены по ссылке. Кроме того, при учёте численности птиц будет использоваться раздел «Грачиные гнезда» на платформе iNaturalist и база данных «Онлайн дневники наблюдений птиц», — говорится в сообщении.Кампанию по подсчёту грачей организовал Союз охраны птиц России. Отмечается, что предыдущая перепись грачей проводилась 25 лет назад.
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