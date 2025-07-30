График движения на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится 2-4 августа

30 июля 2025, 16:53

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Расписание электричек, курсирующих на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях изменится с ночи на 2 августа до утра 4 августа из-за путевых работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.





Железнодорожники будут переключать участок второго главного пути на новую ось. В связи с этим путь на Москву будет закрыт между Курским вокзалом и станцией Печатники в период с 1:20 2 августа до 5:20 4 августа.





«В связи с работами часть электричек будет следовать по укороченным маршрутам или с сокращённым набором остановок, а некоторые составы временно выведут из расписания. Интервалы между поездами увеличатся», — говорится в сообщении.