График движения на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится 2-4 августа
Расписание электричек, курсирующих на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях изменится с ночи на 2 августа до утра 4 августа из-за путевых работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
Железнодорожники будут переключать участок второго главного пути на новую ось. В связи с этим путь на Москву будет закрыт между Курским вокзалом и станцией Печатники в период с 1:20 2 августа до 5:20 4 августа.
«В связи с работами часть электричек будет следовать по укороченным маршрутам или с сокращённым набором остановок, а некоторые составы временно выведут из расписания. Интервалы между поездами увеличатся», — говорится в сообщении.Ознакомиться с актуальным расписание пассажиры могут на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании или через мобильное приложение ЦППК.