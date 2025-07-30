В Подмосковье уже подали более 4,7 тыс. заявлений об участии в ДЭГ

30 июля 2025, 16:11

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Начался приём заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании. Эта функция доступна в том числе и для более чем 1 млн. избирателей из девяти округов Подмосковья, где в этом году состоятся выборы местных депутатов.





Как сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома, к 8 утра 30 июля уже было подано 4786 заявлений. Лидируют по числу желающих проголосовать с помощью ДЭГ Балашиха, Подольск и Дмитров.



«ДЭГ – это удобно. В дни проведения голосования можно получить электронный бюллетень и отдать голос в удобное время и в любом месте. Как и другие способы голосования, это безопасно: ваш голос будет защищён и надежно сохранён. Кроме того, это просто, так как процесс голосования интуитивно понятный и лёгкий. К тому же можно убедиться, что ваш голос учтён», – пояснили в Московской областной избирательной комиссии.