Подмосковье возглавило список лидеров по вводу нежилой недвижимости в России
Московская область в первом полугодии текущего года стала лидером среди российских регионов по общему вводу нежилых зданий. Об этом сообщается на сайте правительства.
«Среди субъектов Российской Федерации в первом полугодии 2025 года лидерами по общему вводу нежилых зданий стали Московская область, где введено порядка 1,9 млн кв. м, Москва (более 1 млн кв. м), Свердловская область (656 тыс. кв. м), Санкт-Петербург (557 тыс. кв. м), Краснодарский край (501 тыс. кв. м) и Татарстан (493 тыс. кв. м)», – говорится в сообщении.Возведение коммерческих, производственных, административных и социальных зданий способствует созданию сбалансированной инфраструктуры и устойчивому экономическому росту, обеспечивает занятость населения. Об этом заявил зампред правительства Марат Хуснуллин.
«Строительство нежилой инфраструктуры – обязательное условие гармоничного развития населённых пунктов и повышения качества жизни. Школы, поликлиники, предприятия и торговые центры формируют среду, в которой жилые кварталы становятся удобными для жизни. За первые шесть месяцев этого года в стране введено 14,2 млн кв. м нежилых помещений. Это на 11% больше, чем в прошлом году», – сообщил Хуснуллин.По словам вице-премьера, 63% всего объёма нежилого строительства в стране приходится на три федеральных округа – Центральный, Приволжский и Северо-Западный.
Наибольший прирост наблюдается в сфере торговых площадей – их ввод увеличился более чем на 25%. Значительно вырос и объём введённых административных зданий – почти на 22%.