График движения на МЦД-3 и Ленинградском направлении изменится 24-26 апреля

24 апреля 2026, 12:40

Расписание электричек, курсирующих на Ленинградском направлении и МЦД-3, изменится с 24 по 26 апреля в связи с ремонтными работами на Октябрьской железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.





Из-за ремонта отменят часть поездов на участке между стациями Зеленоград-Крюково и Останкино.





«Интервал между оставшимися на маршруте электричками увеличится до 40 минут в обе стороны», — говорится в сообщении.