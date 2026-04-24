График движения на МЦД-3 и Ленинградском направлении изменится 24-26 апреля
Расписание электричек, курсирующих на Ленинградском направлении и МЦД-3, изменится с 24 по 26 апреля в связи с ремонтными работами на Октябрьской железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
Из-за ремонта отменят часть поездов на участке между стациями Зеленоград-Крюково и Останкино.
«Интервал между оставшимися на маршруте электричками увеличится до 40 минут в обе стороны», — говорится в сообщении.Пассажиров просят заранее проверять актуальное расписание. Оно размещается на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также на сайте компании-перевозчика в разделе «Пассажирам».