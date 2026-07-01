График электричек МЦД-3 и Ленинградского направления изменится с 3 по 29 июля

01 июля 2026, 15:49

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Расписание пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении, включая МЦД-3, изменится с 3 по 29 июля из-за ремонта на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.





Работы будут проводить на участке между станциями Останкино и Зеленоград-Крюково.





«В связи с этим часть поездов отменят, у некоторых сократят маршруты или исключат из них станцию Фирсановская. Интервалы между электричками в некоторых случаях увеличатся до получаса», — говорится в сообщении.