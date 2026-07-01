Расписание на Павелецком и Курском направлениях изменится в июле из-за ремонта

01 июля 2026, 15:05

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работы по обновлению пассажирской инфраструктуры будут проводить на Курском и Павелецком направлениях в июле. В связи с этим расписание электричек скорректируют. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.





В частности, на Павелецком направлении ремонтом планируют заниматься каждый день в период с 23:55 до 5:25 на станциях Бирюлево-Товарная, Чертаново, Тульская, Варшавская и Нагатинская. А на Курском направлении — на станции Щербинка в «окно» с 12:40 до 16:10 1-5, 10-12, 17-19, 24-31 июля.





«Из-за этого у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, длина маршрута и количество остановок. А некоторые поезда временно отменят», — говорится в сообщении.