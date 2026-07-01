В Сергиевом Посаде завершают строительство детсада на 280 мест
Строительство детского сада, рассчитанного на 280 воспитанников, завершают в микрорайоне Зубачево Поле в Сергиевом Посаде. В настоящее время готовность объекта составляет 98,5%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Общая площадь здания составляет свыше 4 700 квадратных метров. Там расположены ячейки для групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, санузлами и раздевалками, музыкальный и физкультурный залы, пишеблок полного цикла и медпункт.
«Сейчас в детсаду проводится пусконаладка инженерного оборудования. Кроме того, рабочие завершают благоустройство территории», — рассказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.Новый детский сад планируют открыть в текущем году.