График пригородных поездов Ленинградского направления будет изменен

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В период с 26 мая по 7 сентября изменится график движения пригородных электропоездов на Ленинградском направлении из-за проведения ремонтно-путевых работ на станциях Зеленоград-Крюково и Спирово, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).
На участке Москва – Зеленоград-Крюково – Москва часть пригородных поездов будет полностью отменена, некоторые составы будут следовать по новому расписанию, а также часть из них проследует только частично, без остановок на отдельных участках.
В частности, пригородный поезд № 6700, курсирующий между Зеленоградом-Крюково и Тверью, будет следовать по укороченному маршруту.
Кроме того, на участке Тверь – Лихославль – Тверь также произойдет отмена ряда пригородных поездов на всем протяжении маршрута.
Пассажиры могут получить информацию об изменениях в расписании пригородных поездов на информационных стендах, установленных на станциях в зоне обслуживания АО «МТ ППК». Кроме того, все данные доступны на официальном сайте компании в разделе для пассажиров.
Для удобства также разработано мобильное приложение «РЖД Пассажирам», где можно не только ознакомиться с актуальным расписанием, но и приобрести билеты на пригородные поезда.
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В частности, пригородный поезд № 6700, курсирующий между Зеленоградом-Крюково и Тверью, будет следовать по укороченному маршруту.
Кроме того, на участке Тверь – Лихославль – Тверь также произойдет отмена ряда пригородных поездов на всем протяжении маршрута.
Пассажиры могут получить информацию об изменениях в расписании пригородных поездов на информационных стендах, установленных на станциях в зоне обслуживания АО «МТ ППК». Кроме того, все данные доступны на официальном сайте компании в разделе для пассажиров.
Для удобства также разработано мобильное приложение «РЖД Пассажирам», где можно не только ознакомиться с актуальным расписанием, но и приобрести билеты на пригородные поезда.
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Дайана Хусинова