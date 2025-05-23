График пригородных поездов Ленинградского направления будет изменен

В период с 26 мая по 7 сентября изменится график движения пригородных электропоездов на Ленинградском направлении из-за проведения ремонтно-путевых работ на станциях Зеленоград-Крюково и Спирово, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).