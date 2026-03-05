График работы почты в Подмосковье изменится на длинных мартовских выходных

05 марта 2026, 11:38

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Расписание работы отделений Почты России в Московской области изменится на праздничных выходных с 7 по 9 марта. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





В субботу, 7 марта, рабочий день почтовых отделений будет короче на один час.





«Воскресенье, 8 марта, будет выходным для всех отделений, кроме тех, на которых организована выдача заказов с маркетплейсов. Такие отделения продолжат работать в обычном режиме», — говорится в сообщении.