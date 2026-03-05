Достижения.рф

График работы почты в Подмосковье изменится на длинных мартовских выходных

Расписание работы отделений Почты России в Московской области изменится на праздничных выходных с 7 по 9 марта. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.



В субботу, 7 марта, рабочий день почтовых отделений будет короче на один час.

«Воскресенье, 8 марта, будет выходным для всех отделений, кроме тех, на которых организована выдача заказов с маркетплейсов. Такие отделения продолжат работать в обычном режиме», — говорится в сообщении.
Кроме того, 8 марта почтальоны не будут разносить периодику и письма. Доставка пособий и пенсий сохранится по графику, согласованному с региональным отделением Соцфонда РФ.

9 марта все почтовые отделения вернутся к работе по обычному расписанию.
