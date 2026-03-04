В Доме Правительства Московской области пройдёт фермерская ярмарка
5 марта с 10:00 до 15:00 в Доме Правительства Московской области в Красногорске состоится дегустация и продажа фермерской продукции в рамках проекта Россельхозбанка «Вкусная пятница», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Свою продукцию представят четыре фермерских хозяйства. Посетители смогут попробовать и приобрести чай, десерты от семейной пекарни-кондитерской, колбасные изделия из Можайского округа, а также шоколад ручной работы.
Проект направлен на поддержку малого бизнеса и помогает фермерам находить новых покупателей без дополнительных затрат. Участие для производителей бесплатное: организацию берёт на себя Россельхозбанк. В настоящее время в проекте задействовано более 75 хозяйств и свыше 30 площадок в Московском регионе.
Присоединиться к проекту можно через платформу «Своё Родное».
